Süßes Mama-Update zu den Feiertagen! Ende Oktober hatte Sarah Joelle Jahnel (30) ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten überrascht: Die ehemalige Dschungelcamperin erwartet ihr allererstes Kind. Auch wenn die Schwangerschaft für die 30-Jährige etwas unerwartet kam und sie ihren Spross als Single-Lady großziehen wird, freut sie sich bereits riesig auf das Abenteuer. Inzwischen hat Sarah einen beachtlichen Babybauch – der sich auf ihrem Fotogruß zu Weihnachten besonders hübsch macht!

"Merry Xmas für euch alle", wünschte sie ihren Fans nun auf Instagram. Dazu postete sie einen Schnappschuss von sich vor einem geschmückten Tannenbaum. Sarah trägt auf dem Pic ein weißes eng anliegendes Dress, das ihre Mama-Kurven perfekt in Szene setzt. Das sei das erste Mal gewesen, dass sie sich in ihrer Schwangerschaft "getraut" habe, ein "körperbetontes Kleid" zu tragen. "Langsam gewöhne ich mich an die neuen Schwangerschaftspfunde", freute sich die Brünette.

Ihr Babybauch würde aktuell wachsen wie verrückt. Kein Wunder: Immerhin ist Sarah jetzt offiziell in der 28. Woche – und damit im siebten Schwangerschaftsmonat angekommen. "Ich weiß nicht, ob es am vielen Essen liegt, was man in der Weihnachtszeit so zu sich nimmt", witzelte die werdende Mama über ihre immer größer werdende Körpermitte.

