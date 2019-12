Locken sind Joy Lee Juana Abiola-Müllers (28) absolutes Markenzeichen! Zwar hat sich die Schauspielerin über die Jahre quer durch die Farbpalette probiert, doch ihre "Afro-Krause", wie sie ihre Frisur liebevoll nennt, hat sich nie verändert. Auch in der Serie Unter uns haben die Fans die Frau von Patrick Müller (31) nie ohne ihre Löckchen gesehen. Nun überrascht Joy mit einem seltenen Foto: Im Netz zeigt sich die 28-Jährige mit glatten Haaren!

Via Instagram teilte die aktuell Brünette eine Collage. Auf dem linken Bild posiert Joy mit blonder Lockenpracht, auf dem rechten mit geglätteter Mähne. In dem ungewohnten Zustand reichen ihre Strähnen ihr bis auf die Schultern. "Kennt ihr diese beiden Frauen?", witzelte sie in der dazugehörigen Bildunterschrift. "Das bin beides ich! Da ihr ja alle wissen wolltet, wie ich mit glatten Haaren aussehe, hier für euch! Krass oder?", schrieb die junge Mama weiter. Der "Glättungsprozess" dauere bei ihr sehr lange. Ob sie sich deswegen selten so stylt?

Ihre Fans feiern den Look. "Das steht dir megagut, solltest du mal dauerhaft machen", schwärmt nur einer. Wie gefällt euch Joy besser? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller, "Unter uns"-Stars

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit Söhnchen Lovis

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im März 2019

