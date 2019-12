Wie verbringen Promis wie Cathy Hummels (31) Weihnachten? Mit Heiligabend findet die Adventszeit heute endlich ihren feierlichen Höhepunkt. Das Fest der Liebe ist natürlich auch für Moderatorin und Unternehmerin Cathy ein besonderer Höhepunkt im Jahr, den sie zusammen mit ihrem Mann Mats (31) und ihrem Söhnchen Ludwig (1) verbringt. Aber wie feiert sie das Fest? Für die 31-Jährige war dieses Mal besonders eine Sache wichtig: ein schön weihnachtlich geschmücktes Haus!

Diesen Wunsch offenbarte die Power-Frau gegenüber Promiflash bereits Ende November: "Ich werde viel Weihnachtsdeko kaufen, weil es immer mein großer Traum war, dass ich mein Haus so richtig schön schmücke. Früher hatte ich nie das Geld und jetzt möchte ich mich dieses Jahr so richtig ausleben", erzählte sie strahlend im Interview. Sie werde das zusammen mit ihrem Bruder machen, der in diesem Bereich ein totaler Experte sei – ihr Gatte Mats müsse nur sein Okay geben.

Im Dezember feiert Familie Hummels aber nicht nur Weihnachten, sondern noch ein weiteres Fest: Am 16. des Monats hat Mats nämlich Geburtstag. Natürlich ließ es sich seine Frau nicht nehmen, ihm auch im Netz zu gratulieren. Das tat sie auch dieses Jahr mit einem süßen Pärchenbild auf Instagram.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Dezember 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2019

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2019

