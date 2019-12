Mats Hummels lässt sich von seiner Liebsten Cathy (31) feiern! Heute wird der Profikicker 31 Jahre alt. Beruflich genießt er momentan eine Erfolgssträhne: Mit seinem Verein Borussia Dortmund hat er die letzten drei Spiele gewonnen. Das nächste Match gegen RB Leipzig findet glücklicherweise erst morgen Abend statt, sodass der Vater des kleinen Ludwig (1) seinen heutigen Ehrentag mit seiner Familie verbringen kann. Seine Ehefrau gratuliert ihm jetzt mit einem süßen Pärchenbild!

Allzu oft sieht man Mats und Cathy, die seit über vier Jahren verheiratet sind, nicht zusammen vor der Kamera. Zu seinem Geburtstag wurde es offensichtlich aber mal wieder Zeit: "Happy Birthday, mein Mats!", kommentiert die 31-Jährige ein Instagram-Foto, das sie gemeinsam an einer dekorierten Kaffeetafel zeigt. Und auch über passendes Gebäck durfte sich der Sportler freuen, denn auf einem weiteren Bild schneidet er gerade einen Kuchen in Form eines Fußballs an.

Aber nicht nur die Deko im Hause Hummels ist ganz auf den Ballsport ausgerichtet – Cathy denkt auch bei dem Insta-Post an die Karriere ihres Gatten. "Kommentiert, wenn ihr wollt, dass er morgen ein Tor schießt. Wenn man fest dran glaubt, dann passiert es!", spornte sie die Follower dazu an, dem Weltmeister von 2014 kräftig die Daumen zu drücken.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2019

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballspieler

