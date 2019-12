Ist so eine Art von Gewichtsabnahme nicht ein bisschen ungesund, Henry Cavill (36)? Seit Jahren bringt der Schauspieler in seinen Rollen als Superman in "Man of Steele" oder auch als ehemaliger Meisterdieb Napoleon Solo in "Codename U.N.C.L.E." die Frauenherzen zum Schmelzen. Seit einigen Tagen ist der Brite als Geralt von Riva in "The Witcher" zu sehen. Um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten und durchtrainierter zu wirken, hat er eine besondere Methode angewandt: Er verzichtete drei Tage lang auf Wasser!

Den Körper, den der 36-Jährige in der Fantasyserie präsentiert, hat er sich nicht allein durch hartes Training im Fitness-Studio erarbeitet. Bei seinem Auftritt in der Graham Norton Show offenbarte er, dass er drei Tage lang versuchte, seinen Körper auszutrocknen, damit die Haut um die Muskeln dünner erscheint. "Die Ernährung ist schwierig und man hat Hunger. Aber wenn man drei Tage lang kein Wasser trinkt, kommt man am letzten Tag an den Punkt, an dem man Wasser in der Nähe riechen kann", erklärte Henry. Als der Gastgeber ihn darauf hinwies, dass diese Vorgehensweise unmöglich gesund sein kann, verteidigte er sich: "Es ist nicht einfach ein Drei-Tages-Verzicht auf Wasser. Am ersten Tag trinkst du nur noch anderthalb Liter, am zweiten einen halben und am dritten Tag nimmst du kein Wasser zu dir. Und am Vierten schießt du dich ab."

Hat die harte Arbeit an Henrys Astralkörper etwas mit seiner Vergangenheit zu tun? Zu Schulzeiten wurde er für sein leichtes Übergewicht von seinen Klassenkameraden gemobbt. Weil später ein Regisseur ihm gegenüber äußerte, dass er ein wenig zu mollig sei, sagte der Hollywood-Star den überschüssigen Kilos endgültig den Kampf an – mit Erfolg!

