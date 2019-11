Henry Cavill hatte mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Der attraktive Schauspieler ist mit seinem muskulösen Körper und seinen strahlenden Augen ein echter Frauenschwarm, bei dem sogar seine Kolleginnen vor der Kamera schwach werden. Sein Aussehen hat ihm bereits Hauptrollen als Superman in "Man of Steel" und "Justice League" eingebracht. Doch das war nicht immer so: Ein Regisseur fand, er sei zu mollig.

In der Dezemberausgabe des Magazins Men's Health verriet der "The Witcher"-Darsteller, was ihn zu seinem heutigen Astralkörper verholfen hat. "Ich erinnere mich an den Regisseur Martin Campbell, der sagte 'Du siehst ein bisschen mollig aus, Henry'", erzählte er. Doch der Hollywood-Star schien dem Regisseur für seine Ehrlichkeit dankbar zu sein, da er, bis zu dieser Äußerung, "keine Ahnung hatte, wie man trainiert oder eine Diät macht". Der Brite war 2005 die letzte Wahl für die Rolle des James Bond in Casino Royale, doch Campbell entschied sich letztendlich für Daniel Craig (51).

Schon in der Schule wurde der Hottie für seine Figur gemobbt. Im Interview mit dem Lifestyle-Magazin berichtete Henry, dass er den Spitznamen "Fat Cavill" trug und sich von Anfang an verstoßen gefühlt habe. Er habe seine Eltern dreimal am Tag angerufen, weil er solches Heimweh hatte.

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Henry Cavill bei der Premiere von "Mission: Impoissible – Fallout" 2018

Anzeige

Getty Images Henry Cavill, "Superman"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de