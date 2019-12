Shitstorm für Herzogin Meghan (38)! Die Frau an der Seite von Prinz Harry (35) wird in England als königliche Stilikone gefeiert. Egal, ob in der Schwangerschaft mit Söhnchen Archie oder direkt nach seiner Geburt – die ehemalige Suits-Schauspielerin begeistert alle mit ihrem atemberaubenden Aussehen. Aber auch die 38-Jährige ist nicht vor dem kritischen Auge ihrer großen Netz-Community geschützt – und so erntete sie nun ausgerechnet mit ihrer süßen Familienweihnachtskarte derbe Kritik!

Denn als das britische Königshaus auf Instagram für die weihnachtlichen Grüße ein süßes Familienbild der drei postete, hagelte es im Netz nur so an misstrauischen Kommentaren: "Guckt euch doch mal Meghans Gesicht an, es ist total gephotoshopt", schrieb ein Fan unter dem Beitrag, der sich in den sozialen Netzwerken wie immer rasend schnell verbreitete. Andere User wurden in ihrer Kritik sogar noch deutlicher: "Das ist wahrscheinlich das am schlechtesten bearbeiteteste Bild, was ich jemals gesehen habe."

Insbesondere die Schärfeverlagerung auf dem Foto machte viele Fans stutzig. Denn während Harrys Gesicht unscharf und verschwommen ist, ist das Gesicht der hübschen Herzogin, die direkt neben ihrem Ehemann sitzt, glasklar. MailOnline sprach mit einem professionellen über diesen Schnappschuss und auch er denke, dass etwas mit dem Bild nicht stimmen würde: "Ihr Gesicht könnte aus einem anderen Foto auf dieses Bild bearbeitet worden sein", erklärte er im Gespräch.

ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie, September 2019

Anzeige

ActionPress Meghan Markle, November 2019

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan, Oktober 2019

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan Markle, September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de