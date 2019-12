Das steckt also hinter den kryptischen Ankündigungen von Justin Bieber (25)! Seit Tagen spekulieren Follower, dass der Musiker zum Ende des Jahres eine große Überraschung für seine Fans plant. Immer wieder teaserte der Mann von Hailey Bieber (23) auf Social Media an, dass am 24. Dezember, am 31. Dezember und am 3. Januar Großes auf seine Community zukomme. An Heiligabend ließ Justin dann die Katze aus dem Sack: 2020 startet Justin endlich wieder mit der Musik durch!

Fast drei Monate sind seit der letzten Single-Auskopplung vergangen, das letzte Album liegt fast fünf Jahre zurück. Nun verkündete der "Cold Water"-Interpret in einem YouTube-Video: Kommendes Jahr kommt nicht nur ein neuer Longplayer auf den Markt, Justin geht auch erstmals wieder auf Tour durch die USA. Als Sahnehäubchen serviert er seinen Fans noch, dass außerdem eine Doku-Serie über ihn erscheinen wird. Wo und wann diese zu sehen sein wird, lässt der 25-Jährige offen.

Einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Bieber-Sound liefert bereits am 3. Januar sein neuer Song "Yummy". Wann der Langspieler erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die neue Platte hat für Justin eine ganz besondere Bedeutung, wie er in dem Teaser-Clip verrät: "Es fühlt sich anders, als die anderen Alben an, einfach weil ich jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben bin. Es ist die Musik, die ich am meisten liebe von allem, was ich bisher gemacht habe." Freut ihr euch auf Justins Album? Stimmt ab.

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber beim Weihnachtsbaumkauf, 2019

Actionpress/ gotpap/starmaxinc.com Justin Bieber, Sänger

ActionPress Justin Bieber in Los Angeles, Dezember 2019

