Anhänger der Rap-Szene müssen einen weiteren schweren Verlust verkraften. Erst Anfang des Monats war Juice Wrld im Alter von nur 21 Jahren plötzlich verstorben. Der Musiker hatte nach der Landung mit einem Flugzeug einen Krampfanfall erlitten und war den Folgen wenig später im Krankenhaus erlegen. Nun erschüttert ein weiterer überraschender Tod: Rapper Bvlly, der mit wahrem Namen Jahquar Stewart heißt, soll nach einer Schießerei gestorben sein!

Wie Daily Mail von der Polizei in Toronto erfahren haben will, wurde der gerade einmal 24-Jährige am Dienstag in Oshawa erschossen. Die Tat soll sich in der Nähe eines Häuserblocks abgespielt haben. Die regionale Polizei wurde gegen 3:00 Uhr morgens alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie Bvllys Tod fest – er war zuvor von mehreren Schüssen getroffen worden.

Was sich vor Ort genau abgespielt hat oder wodurch die Schießerei ausgelöst worden ist, ist bislang nicht klar. Eine Anwohnerin beschrieb gegenüber The Star: "Ich öffnete die Tür und hörte 'Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop'. Es gab ungefähr 10 Schüsse." Aktuell bitten die Behörden um weitere Zeugenaussagen.

Instagram / bvllyy Bvlly, Musiker

Getty Images Juice Wrld 2019

Instagram / bvllyy Rapper Bvlly



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de