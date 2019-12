Nick Young (34) hat die Frage aller Fragen gestellt. Der Basketballstar geriet lange Zeit nur durch seine Beziehung mit Iggy Azalea (29) in die Schlagzeilen. Doch dann trennte sich der Sportler von der Rapperin, weil er mit seiner Ex-Partnerin ein weiteres Kind bekam. Mittlerweile ist die kleine Familie schon zu dritt – und jetzt hielt Nick um die Hand seiner Baby-Mutter an.

Der Weihnachtsmorgen hatte für Keonna Green ein ganz besonderes Geschenk in petto. Der Lakers-Spieler teilte nun auf Instagram einen Clip von seinem Kniefall. Dabei schritt der 34-Jährige mit einem Paket durch den Raum und ging auf seine Herzensdame zu, die mit ihrem jüngsten Spross auf der Couch saß. "Das ist schon so was von überfällig. Ich liebe dich und will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Willst du mich heiraten?", fragt er sie in dem Video, was sie mit einem überglücklichen Ja beantwortet.

Gefilmt wurde das Ganze von seinem ältesten Spross Nick Young Jr. Sein Jubeln war auf der Aufnahme deutlich zu hören, als der Ring an der Hand der Braut in spe landete. Anschließend posierte die fünfköpfige Familie überglücklich vor ihrem prunkvoll geschmückten Tannenbaum.

Instagram / swaggyp1 Nick Young mit seiner ganzen Familie

Getty Images NBA-Star Nick Young 2016 in Paris

Instagram / swaggyp1 Keonna Green und Nick Young

