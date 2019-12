Prinz Harry (35) und seine Meghan (38) teilen ihre Liebe mit der ganzen Welt! Für das Paar geht in wenigen Tagen ein ganz besonderes Jahr zu Ende: Die beiden durften sich 2019 über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Der kleine Archie krönte das Glück der Sussex-Royals – und das trugen seine Eltern auch immer wieder nach außen. Promiflash zeigt noch einmal Harry und Meghans schönste Liebes-Momente 2019.

Ob beim offiziellen Posieren fürs Familienfoto, beim Bummel durch Kapstadt oder bei einem Stadion-Besuch: Überall tauschten die beiden verliebte Blicke aus, hielten Händchen und suchten Körperkontakt zueinander. Vor allem bei der Afrika-Reise im Herbst konnten Fans das Royal-Paar immer wieder in trauter Zweisamkeit beobachten. Bevor Harry im September nach einem Rundgang durch die "Waves for Change"-Stiftung am Monwabisi Beach zu einem offiziellen Termin weiter musste, gab es für seine Liebste beispielsweise einen romantischen Abschiedskuss.

Auch bei weiteren Stopps ihrer Afrika-Tour zeigten sich die Herzogin und ihr Liebster im Kuschel-Modus. Hand in Hand unterhielten sie sich mit den Einwohnern ihrer Gastgeber-Städte, lachten und tanzten zusammen und genossen ihr Liebes-Glück in vollen Zügen. Zusammen mit Sohn Archie, der das Paar auf dem langen Trip begleiten durfte, wirkten die stolzen Eltern besonders glücklich.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt, September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry während ihrer Afrika-Reise

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de