Überraschende Schlagzeilen um Schauspielerin Vanessa Cloke! Serien-Fans dürften die Brünette dank ihrer Rolle in der Zombie-Show The Walking Dead kennen – dort war ihre Figur der Überlebenden Anna, die die Hauptcharaktere in Alexandria kennengelernt haben, in der sechsten und siebten Staffel zu sehen, bis sie umgebracht wurde. Über das Privatleben der Seriendarstellerin ist nicht viel bekannt. Jetzt machen jedoch diese Neuigkeiten die Runde: Vanessa ist nach einem Angriff auf eine andere Frau verhaftet worden!

Wie The Sun nun berichtete, wurde die 43-Jährige am 24. Dezember vor ihrer Wohnung in Orange County festgenommen – ihr werden ein tätlicher Angriff und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Wie Videoaufnahmen zeigen, die dem Onlinemedium vorliegen, war Vanessa verbal und körperlich auf die Frau losgegangen, nachdem diese sie bei einem emotionalen Ausbruch gefilmt und sich währenddessen über sie lustig gemacht hatte. Ursprünglich soll die Polizei gerufen worden sein, um die ganze Situation zu deeskalieren – am Ende hätten sie die "The Walking Dead"-Darstellerin dann mit aufs Revier genommen.

Laut TMZ soll Vanessa sich kurz zuvor von ihrem Freund getrennt haben – und seinetwegen so aufgelöst gewesen sein. Außerdem sei sie gerade dabei gewesen, seine Sachen aus ihrer Wohnung zu schaffen, als die Frau begann sie zu filmen. Ob das Opfer Anzeige erstattet hat und welche Strafe jetzt auf die Schauspielerin zukommt, ist bisher nicht bekannt.

Frederick M. Brown/Getty Images Vanessa Cloke, Schauspielerin

Kazuki Hirata / HollywoodNewsWir / Hollywood News Wire/Newscom/The Mega Agency Vanessa Cloke, "The Walking Dead"-Darstellerin

Joshua Blanchard/Getty Images Vanessa Cloke, "The Walking Dead"-Darstellerin

