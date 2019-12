Ziania Rubi hat Heißhunger! Im Juli gaben die einstige Temptation Island-Kandidatin und ihr Liebster Fabian Nickel bekannt, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten – ein absolutes Wunschkind für das Paar. Überglücklich nehmen sie seitdem ihre Follower mit auf ihre aufregende Schwanger-Reise. Ziania gibt dabei immer wieder auch ganz private Einblicke. So plauderte sie jetzt ihre Schwangergelüste aus – und die sind alles andere als gesund!

Auf Instagram verriet die werdende Mama nun, dass sie bereits in der 39. Schwangerschaftswoche sei und ständig Hunger habe. Vor allem zwei Speisen haben es der Beauty angetan: "Ich kann nicht aufhören, Schokolade oder Pizza zu essen", gab sie zu. Den Beweis lieferte sie mit einem weihnachtlichen Bild gleich mit: Ziania sitzt in einer winterlichen Hose und einem roten BH auf der Couch – in der einen Hand hält sie eine Tafel Schokolade, in der anderen einen heißen Kakao mit kleinen Marshmallows.

Mit dem Heißhunger auf Süßes und Fettiges könnte es jedoch schon in wenigen Tagen vorbei sein. "Santa ist nicht der Einzige, der diese Weihnacht kommt", kündigte die Brünette kürzlich an – etwa ein Hinweis darauf, dass ihre Tochter am 24. Dezember das Licht der Welt erblicken wird?

Instagram / zianiarubi Ziania, Rubi, November 2019

Anzeige

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de