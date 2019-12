Diese Kugel ist Ziania Rubis persönliches Weihnachtsgeschenk! Die einstige Temptation Island-Kandidatin und ihr Partner Fabian Nickel freuen sich dieser Tage wohl weniger auf die anstehende Weihnachtszeit als auf die Ankunft ihres ersten Kindes. Nach ihrer Teilnahme an der Treutest-Show wagten sie sich nämlich mit ihrer Nachwuchsplanung an den nächsten Beziehungsschritt. Jetzt könnte Ziania und Fabians Baby an einem besonderen Datum zur Welt kommen.

Auf Instagram teilte die Düsseldorferin nun ein weihnachtliches Foto von sich und ihrer mittlerweile beachtlichen Körpermitte. Ihren Bauch setzt die Beauty auf der Aufnahme mit einem eng anliegenden roten Kleid mit weißen Applikationen in Szene und legt zudem ganz liebevoll eine Hand auf diese Rundung. In der anderen hält die Influencerin eine Tafel, die spannende Details zur Geburt verrät: "Santa ist nicht der Einzige, der diese Weihnacht kommt", ist darauf zu lesen. Sollte ihre Tochter also wirklich am 24.12. geboren werden, wäre dieses Datum also sehr leicht zu merken.

Dass es bis zur ersten Begegnung mit ihrem Wonneproppen nicht mehr lange dauern kann, macht auch ihr Hashtag #39WochenSchwanger deutlich. Daher dürfte es während der Weihnachtstage wirklich soweit sein. Zudem verriet das Paar seiner Community kürzlich, dass sie noch vor dem Jahreswechsel Eltern werden.

Instagram / zianiarubi Riania Rubi, November 2019

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi im Juli 2019

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi im Dezember 2019

