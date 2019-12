Dominic Harrison (28) überrascht mit einem ehrlichen Geständnis! Der durchtrainierte Körper des Influencers ist ein echter Hingucker: Nicht nur definierte Muskeln, sondern auch zahlreiche Tattoos zieren den Body von Sarah Harrisons (28) Ehemann. Neben zwei Arm-Sleeves, einem Hand-Tattoo und einer vollgestochenen Brust, ist auch der Rücken des Fitnesstrainers verschönert – doch was kosteten die Bemalungen? Jetzt verriet der gebürtige Amerikaner, wie viel Geld er bereits für seine Tattoos hinlegen musste!

In einem neuen Video auf YouTube beantwortete der 28-Jährige nun endlich die Frage, die sogar Gattin Sarah brennend interessiert! Für seine Tätowierungen gab der Sportfan in den vergangenen zehn Jahren eine stolze Summe aus: "12.500 Euro", schätzte der Vater der kleinen Mia (2) mit einem schüchternen Lächeln im Gesicht. "Ist das okay für so viele Tattoos?", fragte sich seine Liebste, die zu Beginn bereits ein halbes Vermögen vermutete. Der Münchner ging bei genauem Nachrechnen sogar von einem noch höheren Geldwert aus.

Die Bilder unter seiner Haut haben große Bedeutungen: Auf der Innenseite seines rechten Oberarmes trägt Domi beispielsweise einen Faustcheck mit seinem zweijährigen Töchterchen. Auf seinem Oberschenkel hat der Webstar das Ziel, alle vergangenen Ereignisse zu verewigen – darunter auch eine Erinnerung an die gemeinsamen Monate mit seiner Familie in Los Angeles.

