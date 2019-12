Herzogin Kate (37) weiß ganz genau, was von ihr verlangt wird! Die Ehefrau von Prinz William (37) ist seit 2011 ein Teil der britischen Königsfamilie. Seitdem besticht die Brünette nicht nur mit ihren stilsicheren Entscheidungen in Sachen Mode, sondern auch mit ihrem Engagement für die unterschiedlichsten Charity-Projekte. Deswegen soll die dreifache Mutter auch ein Liebling von Queen Elizabeth II. (93) sein. Doch was steckt hinter der Arbeitsmoral von Kate?

Darüber gab nun ein Insider aus dem Umfeld der britischen Königsfamilie gegenüber People Auskunft: "Sie kennt die Bedeutung der Institution und wie sie ihre Rolle, darin zu spielen hat. Sie weiß, dass ein Mitglied der royalen Familie zu sein, ein bisschen so wie ein Vertrag ist: Man unterschreibt auf der gestrichelten Linie und liefert ab." Die Arbeit, die die 37-Jährige leistet, soll in königlichen Kreisen für Staunen sorgen und sich selbst sehr viel Freude bereiten. "Kate ist gerade voll in ihrem Element. Sie ist wirklich dran geblieben und bei dem geblieben, woran sie glaubt", fügte der Informant hinzu.

Doch nicht nur ihre eigenen Projekte füllt Kate perfekt aus, auch an der Seite von William weiß sie zu glänzen. "Die Leute achten immer auf die tollen Reden, die William hält, aber Kate ist genauso wichtig, wie sie sich mit Präsidenten und deren Frauen unterhält", erklärte eine weitere Quelle dem US-Portal.

Getty Images Herzogin Kate der Weihnachtsbaumsuche aus, 2019

SIPA PRESS Herzogin Kate bei einem Staatsempfang im Buckingham Palace, Dezember 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Paris im Mai 2017

