Andrej Mangold (32) hat sich seinen Platz am Tisch verdient. Aktuell verbringt der ehemalige Bachelor die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit Freundin Jennifer Lange (26). Zusammen sind sie bei der Familie der Zumbatrainerin in Bremen zu Gast. Jennys Eltern kannte der Basketballer zwar schon zuvor, einige weitere Familienmitglieder wurden ihm allerdings erst jetzt vorgestellt. Besonders wichtig: Wie reagierte wohl Jennys Oma auf den Lover ihrer Enkelin?

In seiner Instagram-Story plaudert Andrej ein wenig mit seiner Partnerin – und die kann schnell Entwarnung geben: "Also, du kommst auf jeden Fall gut bei meiner Familie an, Schatz." Na, ein Glück. Der einstige TV-Junggeselle verrät nämlich: "Der große Oma-Check stand bevor, ich hab ihn bestanden." Der ehemalige Unternehmer kommt bei der älteren Dame sogar so gut an, dass sie sofort gemeinsam für ein Foto posieren.

Die Feiertage in Jennys Heimatstadt scheint das Paar sichtlich zu genießen. Erst kürzlich postete die Sport-Liebhaberin ein Foto, das sie und Andrej überglücklich zeigt und schrieb dazu: "Heute sind wir schön mit der Family durch Bremen geschlendert und haben Andrej die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt gezeigt."

Instagram / dregold Andrej Mangold (r.) mit der Oma seiner Freundin Jennifer Lange

Chris Emil Janßen/ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange in Bremen

