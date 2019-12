Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) schieben an den Feiertagen eine ruhige Kugel! Bei Der Bachelor lernten sich der Sportler und die schöne Brünette kennen – und sind seit einem Jahr glücklich miteinander liiert. Nun steht für die Turteltauben das erste gemeinsame Weihnachtsfest an. Dieses verbringen sie bei Jennifers Familie in Bremen. Dabei standen bisher schon Bowling und ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Plan des Kuppelshow-Paares!

Auf Instagram gab Andrej seinen Fans ein kleines Update zu seinem persönlichen Start in die Feiertage. "In Bremen angekommen wurde ich erst mal mit einem leckeren norddeutschen Grünkohl-Gericht verwöhnt, bevor es dann zum großen Family Bowling ging", schrieb er unter einem seiner Beiträge. Jenny klärte auf ihrem Insta-Profil noch auf, wie das Sport-Duell ausging: "2 zu 2 - das riecht ganz gewaltig nach einer Revanche!" Beide verrieten außerdem, diese Aktion mit der Familie der gelernten Sport- und Gesundheitsmanagerin total genossen zu haben.

Das Programm ging für die Verliebten noch weiter. Gemeinsam besuchten sie einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, wo sie sich ein warmes Getränk genehmigten. Am Abend zogen sie mit Freunden weiter in ein Restaurant, wie Andrej in seiner Insta-Story zeigte. Doch anstatt typisches Weihnachtsessen wie Gans oder Kartoffelsalat mit Würstche, gönnte sich das Liebespaar eine große Portion Sushi.

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange im Dezember 2019

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, "Das Bachelor"-Paar 2019

Instagram / agentlange Jenny Lange und Andrej Mangold

