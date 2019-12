Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (23) sind in Stimmung für das gemeinsame Fest der Liebe! Gerade erst hat der Popstar große Pläne für das kommende Jahr bekannt gegeben: Nicht nur wird er eine neue Platte rausbringen, sondern auch durch die USA touren. Vom anstehenden Stress lässt sich der "Sorry"-Interpret aber offenbar gar nicht stören: Jetzt postete er ein süßes Familienfoto mit seinem Cousin und seiner Liebsten – darauf geben sie sich einen zärtlichen Knutscher!

Am ersten Weihnachtsfeiertag, an dem es in Nordamerika traditionell Geschenke gibt, ließen es sich die beiden mit ihren Angehörigen richtig gut gehen: "Familie, mein kleiner Cousin", kommentierte Justin den Schnappschuss auf Instagram. Dabei sitzt Hailey auf seinem Schoß und zwischen den beiden hat der Knirps Platz genommen. Und auch nach dem Familienbesuch ging es besinnlich bei den Biebers weiter. Danach postete er Videos aus dem Auto, in denen er Weihnachtslieder singt. "Wie süß du bist!", kommentierte das Model die Gesangseinlage ihres Ehemannes.

Auch Hailey ließ ihre Fangemeinde an ihrer harmonischen Ehe teilhaben: Sie postete ebenfalls Knutsch-Bilder, auf denen sie sogar kleine Rentier-Geweihe auf dem Kopf trägt. Dass der 25-Jährige an ihrer Seite so einen glücklichen Eindruck macht, war in der Vergangenheit nicht selbstverständlich. 2019 hatten ihn Fotografen wiederholt dabei erwischt, wie er müde und traurig wirkte. "Er hat einen Weg gefunden, besser mit dem Druck fertig zu werden", sagte ein Insider vor Kurzem gegenüber Daily Mail über Justins verbesserten Zustand.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber zu Weihnachten 2019

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im Dezember 2019

Getty Images Justin Bieber

