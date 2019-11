Geht es Justin Bieber (25) etwa wieder schlechter? Der Sänger hat seit Längerem mit Depressionen zu kämpfen. Nach seiner Hochzeit mit Hailey (23) im September schien der "Sorry"-Interpret total glücklich zu sein, doch vor zwei Wochen hat er seinen Fans verraten, dass er wieder einen schlechten Tag gehabt habe. Seine aktuellen Fotos geben nun erneut Anlass zur Sorge: Justin wirkt fix und fertig!

Der 25-Jährige begleitete Hailey am Mittwoch zu einem Shooting am Strand von Miami. Während das Model gut gelaunt vor der Kamera posierte, wirkte der wartende Justin alles andere als glücklich. Von einem Lächeln war weit und breit keine Spur, immer wieder grub er sein Gesicht in seine Hände. Hatte der Kanadier zuvor etwa eine schlechte Nachricht erhalten oder war er einfach nur traurig, weil Hailey keine Zeit für ihn hatte? Bei einer Shooting-Pause umarmte seine Liebste ihn lange.

Es war nicht das erste Mal, dass sie dem Biebs in der Öffentlichkeit eine Schulter zum Anlehnen hingehalten hat. Bereits vor einem Jahr wurde Justin mehrmals aufgelöst gesichtet, während Hailey ihn immer liebevoll in die Arme nahm oder seine Wange streichelte. Die Gründe für den erneuten emotionalen Ausbruch kennen wohl nur die beiden.

MEGA Hailey Bieber in Miami, November 2019

MEGA Hailey und Justin Bieber, Miami Beach 2019

Snorlax / MEGA Justin und Hailey Bieber

