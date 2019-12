Aufgepasst, Männer, jetzt wisst ihr, was sie will! Nachdem Selena Gomez (27) offenbar weder mit DJ Zedd, Sänger The Weeknd (29) noch in der wieder aufgeflammten Beziehung mit Justin Bieber (25) glücklich wurde, spricht sie jetzt endlich Klartext. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin weiß eigentlich ziemlich genau, was sie will und vor allem, in welcher Situation sie am besten flirten kann: Mit diesen Hinweisen dürfte Selena hoffentlich bald den Richtigen finden!

In einer Radio-Show des Senders Capital FM plauderte die Musikerin über die perfekte Situation zum Flirten: "Ich mag Gruppensituationen. Ich fühle mich dann wohl, wenn es jemand ist, den ich über Bekannte kenne." Und über den Typ Mann, in den sie sich verlieben könnte, sagte sie: "Ich liebe lustige, nicht arrogante Typen! Ich liebe es, wenn sie verspielt und abenteuerlustig, aber auch bodenständig und cool sind", betonte der ehemalige Disney-Star.

Auf die Frage, wie sie am liebsten angesprochen werde, antwortete die 27-Jährige: "Ich tendiere dazu, auf natürliche, gesunde Weise angesprochen zu werden. Und ich hoffe, dass, wer immer es auch sein mag, es tut, weil er tatsächlich wegen meiner Persönlichkeit an mir interessiert ist und nicht wegen meines Namens. Das ist zwar ziemlich schwierig, aber normalerweise der beste Weg."

MEGA Selena Gomez im Dezember 2019 in Paris

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de