Hat Neymar Jr. (27) eine Zeitreise gemacht – oder hat er einen neuen Look gefunden? Bei dem französischen Verein Paris Saint-Germain ist der Fußballspieler ein gefeierter Star. Dabei macht er nicht nur wegen seiner spielerischen Leistungen Schlagzeilen. Auch in Sachen Styling zeigt der 27-Jährige des Öfteren Individualität. Vor allem seine Haarpracht setzt er immer wieder neu in Szene. Doch nun wagt er auch vom Kopf abwärts einen ausgefallenen Look: Neymar präsentiert sich als Hippie!

Einen Tag vor Heiligabend wurde der brasilianische Nationalspieler von Paparazzi in den Straßen von São Paulo gesichtet. Dabei mussten die Fotografen jedoch zweimal hinschauen. Denn der Gelegenheitsschauspieler zeigte sich in einem völlig ungewohnten Aufzug. Er trug ein kunterbuntes Hemd mit unterschiedlichen Motiven, kombiniert mit einer silbernfarbenen Schlaghose und türkisfarbenen Slippern. Sein Kopf schmückte ein orangenes Bandana, während auf seinem Nasenflügel eine sechseckige Sonnenbrille thronte. Das Outfit schrie eindeutig nach einem Hippie-Kostüm.

Bei dem Look handelte es sich allerdings nicht um die neue Alltagsklamotte von Neymar. Er schmiss sich lediglich für eine Mottoparty des brasilianischen Surfer-Profis Gabriel Medina in Schale. Wie findet ihr die ausgefallene Garderobe des Stürmers? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Neymar Jr. im August 2019

ActionPress Neymar Jr., Fußballspieler

ActionPress Fußball-Star Neymar Jr.

