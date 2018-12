Neymar Jr. (26) hat ein haariges Umstyling hinter sich! Zugegeben, für den brasilianischen Profi-Kicker lief es in den vergangenen Monaten nicht allzu glatt: Bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland sorgte der Stürmer mit seinen theatralischen Auftritten für großes Gelächter. Und auch für seine Frise musste der Familienvater ordentlich Kritik einstecken – er sehe aus wie ein Wischmop. Doch pünktlich zum Weihnachtsfest gönnte sich der Sport-Star nun einen neuen Haarschnitt!

Nachdem Kritiker sein Haupthaar als Spaghetti-Schopf bezeichnet hatten, präsentierte Neymar sich im vergangenen Juni mit deutlich kürzeren Haaren an den Seiten und brachte seine blondierte Lockenpracht mit Gel stylisch in Form. Doch auch diesen Look hat der Fußballer mittlerweile abgelegt. Wie der 26-Jährige in seiner Instagram-Story zeigt, trägt er jetzt Rastazöpfe. Außerdem hat der Brasilianer fein geschwungene Linien in die Seiten rasieren lassen – und seinem Umstyling so ein besonderes Finish verpasst.

Die neue Frise des Sportlers ist auch auf seinem aktuellen Instagram-Foto zu bewundern: Zusammen mit seiner Schwester Rafaella und weiteren Angehörigen sitzt Neymar an einem großen Esstisch und schaut zufrieden in die Kamera. "Familie", kommentierte er die Momentaufnahme und fügte dem Posting noch ein rotes Herz hinzu.

Instagram / neymarjr Neymar Jr. mit seiner neuen Frisur

Getty Images Neymar Jr. im November 2018

Instagram / neymarjr Neymar Jr. mit seiner Familie im Dezember 2018

