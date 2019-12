Wenn es nach Lindsey Vonn (35) geht, bekommt nicht nur die Bald-Braut einen Antrag von ihrem Liebsten! Erst Mitte August machte die Olympia-Skirennläuferin schöne Schlagzeilen mit ihrer Beziehung: Die Ex von Golf-Legende Tiger Woods (43) hat in P. K. Subban (30) ihren Partner fürs Leben gefunden – und der habe ihr vor wenigen Monaten die Frage aller Fragen im gemeinsamen Zuhause gestellt. Doch damit wollte sich die Blondine offenbar nicht zufriedengeben: Pünktlich zu ihrem zweiten Jahrestag am ersten Weihnachtsfeiertag steckte jetzt auch die Sportlerin ihrem Verlobten einen Ring an den Finger!

"Zu unserem zweiten Jubiläum hab ich die Frage zurückgegeben und bat P. K., mich zu heiraten... und er hat Ja gesagt!", verriet Lindsey jetzt unter einer Instagram-Fotoreihe mit ihrem Verlobten, auf dem das Paar gestreifte Pyjamas trägt und seine drei Hunde um sich und die Weihnachtstanne versammelt halt. Stolz zeigt der Eishockeyspieler das Schmuckstück in die Kamera: Es handelt sich dabei um einen goldenen Ring mit einem schwarzen, viereckigen Stein in der Mitte.

Weiter erklärt die 35-Jährige in dem Post, weshalb auch sie um die Hand des Sportlers angehalten hat, obwohl er ihr bereits zuvorgekommen ist: "Wir reden immer über Gleichberechtigung, aber Taten sagen mehr als Worte. Auch Männer sollten Verlobungsringe bekommen und genau das verdient P. K. Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten, Baby!" Wann die beiden vor den Traualtar schreiten wollen, verrieten sie allerdings bislang noch nicht.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und P. K. Subban im Dezember 2019

Instagram / subbanator P. K. Subban zeigt seinen Verlobungsring

Getty Images P. K. Subban und Lindsey Vonn bei den MTV Video Music Awards 2019

