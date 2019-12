Machen sich diese beiden etwa über das Luxusleben der Stars lustig? Seit einigen Monaten sind Lily Allen (34) und der Schauspieler David Harbour (44) ein Paar. Die Turteltauben haben nun auch gemeinsam Weihnachten gefeiert und die Sängerin wurde von ihrem Liebsten wortwörtlich reich beschenkt: Der Stranger Things-Star überreichte Lily bündelweise Geld – ob er dabei vielleicht einen sarkastischen Hintergedanken hatte?

Auf Instagram teilte die Britin mehrere Videos vom Auspacken ihrer Präsente am Weihnachtsmorgen. Lily öffnet in den Clips zahlreiche Geschenkboxen, die mit großen Mengen kleinerer Geldscheine verschiedener Währungen gefüllt sind. In einer Papp-Box mit der Filzstift-Aufschrift "Cartier" befindet sich ein funkelnder Modeschmuck-Ring. Im Hintergrund freut sich die 34-Jährige voller gespielter Euphorie – auch David lacht sich während der Bescherung kaputt.

Ziehen Lily und David mit diesem Geldregen wohl die pompöse Netzwelt durch den Kakao? Einige Fans sehen zumindest einen direkten Bezug zu Cardi B (27): Die Rapperin hatte ihren Partner Offset (28) neulich zum Geburtstag mit dicken Bündeln aus Dollarnoten überrascht – und zwar im Kühlschrank.

RCF / MEGA David Harbour und Lily Allen bei der Champions For Change Gala 2019

Instagram / lilyallen Lily Allens Weihnachtsgeschenk von David Harbour

Getty Images Cardi B und Offset 2019 in Beverly Hills

