Sie können kaum noch die Finger voneinander lassen! Erst im Herbst wurde offiziell, dass Musikerin Lily Allen (34) ihr Herz wieder verschenkt hat: Stranger Things-Darsteller David Harbour (44) ist der Glückliche! Immer wieder wurden die beiden bei Date-Nights und süßen Mußestunden gesichtet, und auch ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen haben sie schon absolviert! Jetzt folgte der zweite öffentliche Auftritt des Paares – und dabei zeigten sich die beiden Turteltauben so verliebt ineinander, als würde sie kaum jemand dabei beobachten!

Schauplatz des Liebes-Spektakels war die Dior's Men Fashionshow in Miami. Im Gegensatz zu ihrem ersten gemeinsamen Gang über den roten Teppich ließen Lily und David jetzt nur noch wenig Keuschheits-Abstand zwischen sich. Die in einer Blazer-Dress-Kombi gehüllte Musikerin und der elegant in Schwarz gekleidete Netflix-Star kuschelten und tuschelten innigst miteinander. Während der Aftershow-Party ließen sie sich sogar bei einer Umarmung knipsen!

Kein Wunder, dass bereits gemunkelt wird, dass die beiden schon verlobt sind! Zudem trägt Lily seit November einen verdächtigen Ring am Finger. Ob David ihr tatsächlich einen Antrag gemacht hat, ist allerdings nicht bestätigt – Statements der beiden stehen noch aus.

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Oktober 2019

Getty Images Lily Allen, Musikerin

Backgrid / ActionPress Lily Allen in Chelsea

