Sie haben sich getraut! Hilary Duff (32) und Matthew Koma haben sich endlich das Jawort gegeben. Im Oktober 2018 erblickte das erste gemeinsame Kind der beiden, Töchterchen Banks Violet Bair (1), das Licht der Welt. Um das Familienglück zu besiegeln, hielt der Sänger knapp sieben Monate später um die Hand seiner Herzdame an. Seit dem vergangenen Wochenende sind sie jetzt offiziell Mann und Frau und teilten bereits das erste Hochzeitsfoto!

Sowohl Hilary als auch Matthew posteten über ihren jeweiligen Instagram-Account das erste Hochzeitsbild von sich. Am 21. Dezember 2019 schlossen die Turteltauben den Bund der Ehe in ihrem Garten in Los Angeles in einer intimen Zeremonie. Das frisch vermählte Ehepaar kann sich sehen lassen: Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin trug ein wunderschönes schlichtes weißes und glatt fallendes Hochzeitskleid mit langer Schleppe und der Sänger präsentierte sich in einem schwarzen Anzug und weißen Hemd, zu dem er eine Fliege kombinierte. Gemeinsam posierten sie neben einem Auto, das mit den für eine Hochzeit typischen Blechdosen dekoriert war und auf dessen Heckscheibe die Worte "Just Married" geschrieben standen.

"Es war ein Fest der Liebe, eine kleine und intime Zeremonie in ihrem Haus mit Freunden und Familie", verriet ein Insider gegenüber Just Jared. Nachdem sie in den drei Jahren als Paar nicht nur schöne, sondern auch schwierige Zeiten durchgestanden hatten, sind sie jetzt als frisch verheiratete Eheleute glücklicher denn je!

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2019

Anzeige

Backgrid / ActionPress Hilary Duff und Matthew Koma im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de