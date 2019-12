Wunderbare Nachrichten für alle Deadpool-Fans zum Jahreswechsel! Spätestens seitdem der erste Blockbuster über den Comic-Antihelden 2016 erschienen ist, bekommen die Fans nicht genug von dem roten Rächer! Ryan Reynolds (43) mimt in dem Action-Streifen die Hauptfigur. 2018 kehrte er im zweiten Teil bereits als Deadpool zurück. Auch ein drittes Mal wird der Hollywood-Star wieder in die Rolle schlüpfen. Nun verriet Ryan, dass die Arbeiten zu dem neuen Projekt schon auf Hochtouren laufen.

Die coole Neuigkeit verkündete Ryan bei seinem Besuch in der ABC-Talkshow Live With Kelly And Ryan. "Ja, wir arbeiten gerade mit dem gesamten Team daran", berichtete er stolz den beiden Gastgebern. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen "Deadpool"-Filmen arbeite man nicht mehr mit dem von Disney aufgekauften Studio Tewntieth Century Fox zusammen. "Wir sind nun drüben bei Marvel. Das ist plötzlich wie die Königsklasse. Das ist irgendwie verrückt", freute sich Ryan.

Bereits Anfang des Jahres hatte Ryan in einem Interview verraten, dass der Streifen in eine ganz andere Richtung als seine Vorgänger gehen werde: "Oft verändern sie die Charaktere ungefähr vier Filme zu spät", hatte er während der Promotour zu "Deadpool 2" in Peking ausgeplaudert. Habt ihr damit gerechnet, dass die Arbeiten zum dritten Part schon begonnen haben? Stimmt ab.

Michael Loccisano/Getty Images Ryan Reynolds beim "Deadpool 2"-Screening

Everett Collection / ActionPress Szenenbild aus "Deadpool 2"

Collection Christophel © Marvel / Twentieth century fox Ryan Reynolds in "Deadpool 2"

