Maren Wolf (27) gibt ein erstes Kugel-Update! Kurz vor Weihnachten ließen die Beauty-Bloggerin und ihr Freund Tobias die Katze aus dem Sack: Nach monatelangen, erfolglosen Versuchen, schwanger zu werden, dürfen sich die beiden endlich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Stolz präsentierte die zukünftige Mutter ihren Fans bereits das erste Ultraschallbild des Sprösslings. Jetzt zeigt sie auch die neue, kleine Wölbung in ihrer Körpermitte.

"Auf dem Bild bin ich Schwangerschaftswoche vier. Mittlerweile sieht man schon etwas mehr", schreibt die 27-Jährige zu einem Instagram-Foto, auf dem sie in weißer Unterwäsche ihren Babybauch vorführt. Während sie lachend auf den Boden guckt und ihr Gesicht größtenteils von ihren blonden Locken verdeckt wird, umfasst sie mit den Händen die kleine Kugel. "Ich mache jeden Monat ein Bild und bin gespannt, wie groß mein Bauch wird", freut sie sich auf die kommende Zeit.

Den Moment, in dem sie erfahren hat, schwanger zu sein, wird Maren sicherlich nie vergessen – schließlich hat sie ihn sogar in einem YouTube-Clip festgehalten. Im Bad filmte sie sich während des Wartens auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests und brach beim Erscheinen des zweiten, positiven Strichs in Freudentränen aus. "Ich weiß gerade gar nicht, was ich denken und tun soll. Ich bin gerade total überfordert mit allem. Ich habe das Gefühl, ich träume", konnte sie ihr Glück kaum fassen.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Dezember 2019

YouTube / Dailymandt Maren Wolf mit Schwangerschaftstest in der Hand

