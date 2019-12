In dieser Disney-Serie wäre Selena Gomez (27) gerne wieder mit dabei! Von 2010 bis 2012 spielte die Sängerin in "Die Zauberer vom Waverly Place" die freche Tochter einer Zauberer-Familie – und falls es eine Neuauflage des beliebten Formats geben sollte, würde sie dafür gerne wieder vor der Kamera stehen. In einem Videointerview verkündete die "Lose You to Love Me"-Interpretin jetzt, dass sie Lust hätte, eine weitere Staffel für die amerikanischen Sitcom zu drehen.

Während eines Interviews mit dem Radiosender Kiss FM UK teilte die 27-jährige Schauspielerin und Produzentin mit, dass sie tatsächlich im Moment öfter als jemals zuvor zu der Show befragt werde. „Es würde mich sehr freuen. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens“, gab sie zu. Bis heute pflege sie den Kontakt zu ihren damaligen Kollegen. "Ich weiß nicht, wann es passieren wird oder ob es passieren wird, aber wenn, dann bin ich 1.000-prozentig dabei."

Laut JustJared ist bereits bekannt, dass die Schauspieler Jake T. Austin (25) und Gregg Sulkin (27) für eine Neuauflage der Emmy-ausgezeichneten Familien-Serie bereit sind. Erst kürzlich hatte Seriendarsteller David Henrie (30) verkündet, dass er und Selena tatsächlich eine Wiedervereinigung im Sinn hätten.

WENN Selena Gomez, Dezember 2019

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Selena Gomez und der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009

Rich Polk / Freier Fotograf / Getty Images David Henrie, November 2019

