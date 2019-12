Vor 28 Jahren kam ein Baby auf die Welt – und natürlich erinnert sich dessen Mama Natascha Ochsenknecht (55) an diesen Moment noch lebhaft! Am 27. Dezember wurde ihr zweiter Sohn Jimi Blue Ochsenknecht geboren. So gut wie sich die beiden verstehen, ließ es sich die Promi-Mutter nicht nehmen, dem Kochbuchautor besonders herzliche Zeilen zukommen zu lassen. Im Netz gratulierte sie ihrem Spross öffentlich!

Natascha widmete Jimi auf ihrem Instagram-Account einen amüsanten Post: eine Collage, die den Weinproduzenten als Kind und als Erwachsenen zeigt. "Mit 4.010 Gramm warst du das zweitschwerste Kind in der Klinik. Aus den 52 Zentimeter wurden 1,94 Meter. Der Grinseprinz ist ein Hammer-Typ geworden, mit dem Herz am rechten Fleck", sprudelte die 55-Jährige in der Bildunterschrift über vor Stolz.

Auf Jimis eigenem Profil setzte Natascha noch einen drauf. "Alter Sack", witzelte die Vollblut-Mutter in den Kommentaren. Auch Rocco Stark (33) ließ seinem Halbbruder unter dessen Pic liebe Glückwünsche da.

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne, Natascha, Jimi und Wilson Ochsenknecht mit Bärbel Wierichs

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de