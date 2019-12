Erste Nebenwirkungen der Schwangerschaft bei Maren Wolf (27)? Pünktlich zum Weihnachtsfest hatten die Influencerin und ihr Liebster Tobias eine ganz besonders frohe Botschaft zu verkünden: Die beiden Internet-Bekanntheiten freuen sich auf ein gemeinsames Baby. Kurz nachdem die stolze, baldige Mutter ein erstes Kugel-Update gegeben und ihre mini Wölbung im Netz präsentiert hatte, berichtet sie nun von den ersten Problemchen: Maren hat mit extremer Nausea zu kämpfen!

"Und zwar leide ich unter ganz, ganz schlimmer Übelkeit", verrät sie in einem YouTube-Video, in dem sie ihren Fans von den ersten Schwangerschaftswochen berichtet. Egal, was sie abends zu sich nehme, wache sie nachts immer wieder auf und hätte mit Brechreizgefühl zu kämpfen. "Leider hält diese Übelkeit bis 14 Uhr an", erklärt sie genervt von den Beschwerden. Sie hoffe, dass leichte Medikamente sie bald von dem Unwohlsein befreien können.

Wie sehr sie trotz der Nebenwirkungen auf ihren Nachwuchs hin fiebert, hat Maren bereits kurz nach der Baby-News gegenüber Promiflash betont: "Wir sind total aufgeregt und freuen uns so sehr, dass sich alle mit uns freuen. Können es immer noch nicht fassen und sind so gespannt auf dieses Abenteuer." Im Netz versprach die Blondine zudem, ihre Fans von Woche zu Woche mit Schwangerschaftsneuigkeiten zu versorgen.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

