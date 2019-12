Ist Kylie Jenner (22) erneut Thema in Travis Scotts (28) neuem Song "Gatti"? Kurz nachdem sich die 22-Jährige und der Rapper im vergangenen Oktober getrennt hatten, erschien sein Song "Highest in the Room". Schnell wurde den Fans bewusst, dass er darin auch über seine Beziehungsprobleme mit der Mutter seiner Tochter Stormi Webster (1) singt. Jetzt erschien eine neue Single des US-Amerikaners – ein Feature mit Pop Smoke. Und auch hier schien es ihn wieder in den Fingern gejuckt zu haben: Vermeintlich vergleicht er in den Lyrics seinen Lebensstil mit dem seiner Verflossenen.

"Duck' dich, sie möchte sich hinlegen und Winterschlaf halten (Ja) / Ich habe es probiert, es ist viel verlangt", heißt es in dem Track, der am zweiten Weihnachtsfeiertag auf YouTube erschien. Tatsächlich haben sich die Leben der Eltern seit der Geburt von Stormi verändert, wie ein Insider kurz nach ihrem Liebes-Aus gegenüber Hollywood Life preisgab: "Travis gefiel es nicht, nicht mehr so viel ausgehen zu können, weil Stormi langsam älter wird. Er möchte das Leben genießen, das er sich selbst ermöglicht hat und dafür mehr unterwegs sein."

Zwar wolle auch Kylie nicht nur das Heimchen am Herd mimen, aber sie sei mehr Familienmensch als Party-Animal. "Obwohl Kylie noch jung ist und auch Party machen möchte, ist sie auch eine wundervolle Mutter und will ihr Leben mit ihrer Familie leben", bestätigte die Quelle schließlich. Zwischen den beiden scheint jedoch kein böses Blut zu fließen – nicht nur, dass die zwei vor Kurzem auf der Weihnachtsfeier der Kardashians gemeinsam feierten, die Kosmetik-Unternehmerin postete auch Travis' neuen Song auf Instagram und kommentierte den Ausschnitt mit "Stormis Papa!"

enewsimage / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019

Getty Images Travis Scott im Dezember 2019

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner im Februar 2019

