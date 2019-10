Rappt er hier etwa über seine Ex Kylie Jenner (22)? Travis Scott (28) und die Keeping up with the Kardashians-Beauty sollen sich vor wenigen Tagen getrennt haben. Angeblich ist Travis' Karriere schuld an dem Aus. Er soll oft auf Tour oder im Tonstudio gewesen sein und Kylie und die gemeinsame Tochter Stormi (1) vernachlässigt haben. Jetzt hat er einen neuen Song rausgebracht – und der Text hat es in sich: Darin scheint Travis die Probleme mit Kylie zu verarbeiten!

Am 4. Oktober erschien der lang ersehnte Track "Highest In The Room". Einige Fans haben darin sofort Anspielungen auf die Kylie-Trennung bemerkt. "Sie sah meine Augen, sie wusste, ich bin weg. Ich habe einige Dinge gesehen, vor denen du dich fürchten könntest. 'Ich mache eine Show, ich bin bald wieder zurück.' Das war nicht, was sie hören wollte", heißt es in den Lyrics. Damit spricht Travis offenbar genau die Beziehungsprobleme an, die er angeblich mit der 22-Jährigen hatte: zu viel Arbeit und zu wenig Zeit füreinander.

Aber geht es in dem Lied wirklich um Kylie? Die Fans warten auf "Highest in The Room" bereits seit April. Damals nutzte Kylie Auszüge davon für einen ihrer Kylie-Cosmetics-Werbespots. Ob die Unternehmerin wirklich Werbung mit einem Song machen würde, der von ihrem Liebes-Stress handelt?

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Getty Images Travis Scott, Musiker

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

