Anna Kendrick (34) ließ sich nach einem spektakulären Flirtversuch im Netz zu einer Antwort hinreißen! Am 25. Dezember wagte der Eishockey-Spieler Anthony Beauvillier einen Vorstoß auf Social Media und schrieb ein einfaches "Hi, Anna Kendrick". Daraufhin meldeten sich etliche seiner Fans und auch einige Teamkollegen zu Wort, die ihm helfend zur Seite standen, indem sie sich heroische Anekdoten über den Sportler ausdachten. Bei der Schauspielerin hat's geholfen: Die eigentlich vergebene Anna ging auf das schlichte Turtelgesuch tatsächlich ein!

"Erinnerst du dich daran, Beau, als du mich aus einem brennenden Haus gerettet, mir ein Sieben-Gänge-Menü gekocht und mir acht Sprachen beigebracht hast? Das war ein toller Tag", stellte sein Kollege Bruno Gervais auf Twitter scherzend als Antwort auf seine kurze Nachricht fest. Ein weiterer bedankte sich für die Rettung seines Hundes und das Bezahlen der Tierarztrechnungen: "Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne dich geschafft hätte!", twitterte der Fan ein besonders ehrenvolles Loblied auf ihn.

Zwei Tage währten die virtuellen, erdachten Lobpreisungen noch, bis die Pitch Perfect-Darstellerin sich endlich erbarmte. Am Freitag schrieb Anna auf Social Media: "Diese ganzen Antworten haben mich in den letzten Tagen total unterhalten! Danke an alle, die mich mit den wahren Heldengeschichten dieses Mannes versorgt haben!" Bei dieser Nachricht ist es allem Anschein nach geblieben – immerhin ist die 34-Jährige schon seit knapp fünf Jahren mit dem Kameramann Ben Richardson zusammen.

Getty Images Anna Kendrick im November 2019

Getty Images Anthony Beauvillier im Juni 2015

Getty Images Anna Kendrick im März 2019

