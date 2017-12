Auch sie kamen an Weihnachten zusammen! Während Paris (19) und Prince Jackson (20) im sozialen Netzwerk einen Großteil ihres Privatlebens mit ihren Fans teilen, lässt sich ihr Halbbruder Blanket (15) eher selten in der Öffentlichkeit blicken. Daher stellt das jüngste Familienfoto der Kids von Poplegende Michael Jackson (✝50) auch eine echte Sensation dar: Das Trio zelebrierte die Feiertage nämlich gemeinsam!

Mit diesem Instagram -Bild bescherte Paris ihren Followern ein ganz besonderes Xmas-Geschenk. "Frohe Weihnachten von uns an euch", kommentierte sie das seltene Familien-Pic , das sie nicht nur mit ihren Brüdern Blanket und Prince zeigt, sondern auch mit dem Rapper Omer Bhatti. Der Hip-Hopper ist ein enger Freund der Promifamilie. Blanket zog sich nach der Beisetzung seines Vaters 2009 zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, daher gibt es nur wenige gemeinsame Bilder der Halbgeschwister.

Blanket kam durch eine Leihmutter zur Welt und kennt, anders als Paris und Prince, seine leibliche Mutter nicht. Der Tod seines berühmten Vaters nagt bis heute an dem 15-Jährigen. Um mit der Vergangenheit abzuschließen, legte er vor einiger Zeit seinen Namen ab: Von nun an möchte er nur noch B.G. oder Bigi genannt werden. Auch seine Wohnsituation wird sich in naher Zukunft ändern. Bisher lebte er bei seiner Großmutter Katherine Jackson (87), die nun jedoch die Vormundschaft für den Teenager abgeben möchte.