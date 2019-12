Vom perfekten Body ist The Biggest Loser-Kandidatin Pia jetzt nur noch eine Beauty-OP entfernt! Nachdem der Kilo-Kampf für die Blondine zunächst sehr vielversprechend begonnen hatte, musste sie einen harten Dämpfer einstecken: In Woche fünf zeigte die Waage plötzlich 600 Gramm plus – ein miserables Ergebnis, dass für Pia die Heimreise bedeutete. Doch zu Hause ließ sie sich nicht unterkriegen und führte ihr Abnehm-Programm fort. Weil ihre Haut ohne die überschüssigen Pfunde jetzt allerdings ziemlich hängt, hat sie einen Entschluss gefasst: Pia will eine Bauchdeckenstraffung.

"Das sieht halt aus, als wäre ein Luftballon geplatzt", erklärt die ehemalige Teilnehmerin in einer Spezialausgabe von The Biggest Loser. Aktuell fühle sie sich einfach noch nicht wirklich wohl in ihrer Haut. Von dem Eingriff erhofft sie sich ein besseres Körpergefühl. "Ich bin eine Frust-Esserin. Jetzt habe ich Angst, dass ich dadurch, dass ich unzufrieden damit bin, wieder anfange, zu essen", äußert sie ihre Sorge vor einem Rückfall in alte Muster.

Fitness-Coach Ramin Abtin (47) kann seinen früheren Schützling total verstehen. Er findet es nicht verwerflich, dass sich die einst Schwergewichtige unters Messer legen will. "In meinen Augen ist eine Bauchdeckenstraffung bei einem Menschen, der sehr viel abgenommen hat, keine Schönheits-OP", stellt er in der Sendung klar und freut sich darüber, dass Pia weiterhin für ihren Traum-Körper kämpft.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr in Sat.1, danach immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

SAT.1 / Benedikt Mueller "The Biggest Loser"-Kandidatin Pia

Anzeige

Instagram / pia_thebiggestloser2019 Pia, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / raminabtin Ramin Abtin, Fitness-Coach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de