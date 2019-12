Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (26) sind kein Paar mehr! Das verkündete der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat am Sonntagabend auf Social Media. Sie hätten in den vergangenen Monaten um ihre Liebe gekämpft. Letztendlich seien sie dann aber als Freunde auseinandergegangen. Dabei hatten die beiden doch noch große Pläne. Im Juli verriet Yeliz Promiflash: Sie und Johannes wollten 2020 eine Familie gründen.

"Ja bei dem Thema Babywunsch, Johannes würde am liebsten letzte Woche schon", erklärte Yeliz im Promiflash-Interview bei der HelloBody Summer Party im Juli. All ihre Freunde hätten bereits Kinder und sie würden darüber nachdenken, demnächst nachzuziehen. "Vielleicht nächstes Jahr – wir haben eigentlich schon beschlossen, nächstes Jahr kann es ruhig soweit sein", erzählte Yeliz weiter.

Doch eines betonte die Influencerin schon damals: Voraussetzung für den gemeinsamen Nachwuchs ist, dass es sich zwischen ihr und Johannes weiterhin so gut entwickle. Damals waren die zwei frisch zurück aus dem Sommerhaus der Stars und steckten mitten im Umzug nach Hannover. Knapp fünf Monate später zerbrach ihre Liebe nun.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

