Befindet sich Iggy Azalea (29) noch in festen Händen? Der Rapperin wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Techtelmechtel mit verschiedenen Promi-Männern angedichtet. Doch seit September 2018 gab es einen festen Mann an ihrer Seite: Musik-Kollege Playboi Carti (23). Ihre Beziehung versuchten die beiden Künstler so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Nun gab die 29-Jährige überraschend bekannt: Sie ist wieder auf dem Singlemarkt!

Via Instagram-Story teilte sie ihrer Community kurz und knapp mit, dass sie und Jordan Terrell Carter, wie der "Magnolia"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, kein Paar mehr sind. In einem weiteren Beitrag erklärte sie, dass es nicht ihre Art sei, persönliche Angelegenheiten in der Öffentlichkeit zu besprechen. Ihre Entscheidung, ihren Followern von dem Liebes-Aus zu erzählen, sei aus einem Impuls heraus gekommen. Doch das war noch nicht alles, was Iggy in diesem Moment mit ihren Fans teilen wollte. "Die Wahrheit ist, dass ich Jordan sehr liebe. Ich werde es immer tun – mehr als ihr euch vorstellen könnt. Das ist alles, was die Welt jemals hören sollte – und es tut mir leid, dass ich etwas öffentlich gemacht habe, das immer zwischen ihm und mir bleiben sollte", offenbarte sie.

Während die Musikerin das Jahr ohne Mann an ihrer Seite ausklingen lässt, schwebt ihr Ex Nick Young (34) im siebten Liebeshimmel. An Weihnachten fiel der Basketballstar vor seiner Angebeteten Keonna Green auf die Knie, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen – die sie schlussendlich voller Freude mit einem Ja beantwortete.

Getty Images Playboi Carti auf dem Governors Ball Festival in New York

Getty Images Iggy Azalea beim Wnba All-Star Game in Las Vegas

Instagram / swaggyp1 Keonna Green und Nick Young

