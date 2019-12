So oder so ähnlich dürfte es kurz nach Mitternacht an Neujahr wohl auch bei Anwar Hadid (20) und Dua Lipa (24) aussehen! Die beiden Stars sind bereits seit einigen Monaten zusammen und das dürfen alle sehen – in der Öffentlichkeit zeigt sich das Duo am liebsten total verknallt. Auch auf Social Media wollen die zwei da keine Ausnahme machen: Die "Don't Start Now"-Interpretin teilte jetzt einen Schnappschuss, auf dem sich das Paar leidenschaftlich küsst!

Das Lippenbekenntnis kommentierte die 24-Jährige auf Instagram ganz schlicht mit: "Blondiert." Und tatsächlich, sie und Anwar haben derzeit so etwas wie eine Pärchen-Haarfarbe. Bei den Followern der Britin kommt das Foto extrem gut an: Sagenhafte zwei Millionen Likes konnte die Sängerin mit dem Knutscher sammeln. Auch das Männermodel hält bereits seit gut einem Monat mit der Beziehung nicht mehr hinterm Berg. Er postete Ende November ebenfalls eine Momentaufnahme, auf dem sich die beiden küssen. Ob sie zum Jahreswechsel gemeinsam knutschen, wird sich demnächst zeigen – traditionell bekommt der oder die Liebste um Mitternacht nämlich einen Kuss.

Auch die Vorweihnachtszeit scheint das Paar zuletzt zusammen genossen zu haben. Wenige Tage vor dem Fest der Liebe wurden sie turtelnd in den Straßen New Yorks gesehen. Die dabei entstandenen Paparazzi-Bilder haben dem 20-Jährigen offenbar gefallen: Ein Pic postete er prompt stolz auf seinem Netz-Profil.

Backgrid / ActionPress Dua Lipa und Anwar Hadid im Dezember in New York

Instagram / anwarhadid Anwar Hadid und Dua Lipa im November 2019

ActionPress Anwar Hadid und Dua Lipa bei den American Music Awards 2019

