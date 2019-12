Seit knapp einem halben Jahr gehen Dua Lipa (24) und Anwar Hadid (20) zusammen durchs Leben. In der Öffentlichkeit zeigt sich das Paar gern verschmust und turtelnd auf den Straßen – kein Wunder, dass die beiden da auch öfter mal von Fans angesprochen werden, so wie jetzt wieder: Dua Lipa nahm sich trotz Turtelei mit Anwar Zeit für ihre Supporter!

Am Freitag wurden die beiden bei einem romantischen Spaziergang durch die Straßen New Yorks von Paparazzi erwischt. Doch statt entspannter Zweisamkeit wurde das Pärchen schnell von Fans erkannt und um Autogramme sowie Fotos gebeten. Vor allem die 24-Jährige kam den Wünschen ihrer Bewunderer nach und unterbrach den ausgelassenen Walk mit ihrem Freund, um sich ihrer Fangemeinschaft zu widmen.

Kurz nach Bekanntwerden ihrer Beziehung kamen erste Gerüchte auf, dass Dua und Anwar bereits ein gemeinsames Nest suchen sollen. Ein Insider habe angeblich den Grund dafür gekannt. "Sobald Dua mit neuer Musik zurückkommt, wird sie mehr Zeit in New York verbringen, also ist es gut für sie, dort eine Basis zu haben", erklärte die Quelle gegenüber The Sun.

Backgrid / ActionPress Dua Lipa und Anwar Hadid in New York, Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Dua Lipa, Sängerin

FIA Pictures / MEGA Dua Lipa und Anwar Hadid

