Tom Burgess (27) und seine Freundin Tahlia Giumelli könnten kaum glücklicher sein! Anfang dieses Jahres verkündeten der Rugby-Profi und seine Liebste, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten – am dritten August erblickte ihr Töchterchen Sophie Heather das Licht der Welt. Jetzt wagten die stolzen Eltern einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung: Am heutigen Montag gab das junge Paar seine Verlobung bekannt!

Mit einem strahlenden Lächeln präsentierte Tahlia ihren funkelnden Diamantring via Instagram: "Und unser 2019 endete einfach perfekt", schrieb die frisch verlobte Beauty neben den Schnappschuss mit Rabbitohs-Spieler Tom. 2016 genoss das Couple den ersten gemeinsamen Urlaub auf einem Bauernhof – drei Jahre später kniete der Sportler genau an diesem Ort vor dem Model nieder und stellte ihm die Frage aller Fragen.

Auch die Follower der kleinen Familie sind von den überraschenden Neuigkeiten überwältigt: In den Kommentaren gratulieren sie mit zahlreiche Glückwünschen und Herz-Emojis. Wann genau die Hochzeitsglocken läuten sollen, verrieten die Turteltauben allerdings noch nicht.

Instagram / thomasburgess Tom Burgess und Tahlia Giumelli im Oktober 2019

Instagram / thomasburgess Tom Burgess mit seiner Verlobten Tahlia und der gemeinsamen Tochter, Dezember 2019

Instagram / thomasburgess Tahlia Giumelli und Tom Burgess im Juni 2019

