Ein seltener Schnappschuss der Familie! Beverly Hills 90210-Darsteller Brian Austin Green (46) ist bereits seit neun Jahren mit seiner Frau Megan Fox (33) verheiratet. Nach einer langen On-Off-Beziehung ist das Hollywood-Paar mit den gemeinsamen drei Kindern jetzt glücklicher, als je zuvor. Normalerweise versuchen die Eltern, ihren Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Außergewöhnlich, dass Brain jetzt mit seinen Kids in Los Angeles beobachtet werden konnte!

Am vergangenen Sonntag erwischten die Paparazzi den 46-Jährigen mit seinen drei jüngsten Söhnen Bodhi Ransom (5), Noah Shannon (7) und Journey River (3) im REI Canoga Park. Nach einem gemeinsamen Mittagessen genoss die kleine Rasselbande den Ausflugstag mit reichlich Shoppen. Brian zeigte sich währenddessen sehr gelassen und behielt seine Kids stets im Blick – und die folgten ihrem Vater auf Schritt und Tritt.

Was die Kindererziehung betrifft, ergänzen sich Brian und Megan. Dennoch ist Brian als Vater – nach eigener Aussage – wohl der strengere Elternteil. Beide haben oft unterschiedliche Meinungen, doch versuchen sie, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. "Gemeinsam sind wir viel stärker, also warum arbeiten wir nicht zusammen?", lautet das Motto der Familie, wie Brian gegenüber Us Weekly verriet.

Backgrid Brian Austin Green mit Kindern in Los Angeles

Backgrid Brian Austin Green mit Kindern, Dezember 2019

Backgrid Brian Austin Green mit Kindern in Los Angeles

