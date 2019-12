Lange müssen die Fans sich nicht mehr gedulden! Während des vergangenen Jahres hatte Justin Bieber (25) vor allem in Sachen Liebe Schlagzeilen gemacht! Nach langem Warten hat der Sänger im Oktober seiner Freundin Hailey (23) endlich bei der kirchlichen Trauung das zweite Jawort gegeben. Wenige Monate später erfreute er dann mit der News, neben einer neuen Platte auch an einer Doku-Serie zu arbeiten. Jetzt ist auch der Starttermin für Justins YouTube-Produktion bekannt.

Wie der Musiker jetzt auf seinem Instagram-Kanal angekündigt hat, soll "Seasons" schon zu Beginn des neuen Jahres abrufbar sein. Am 27. Januar geht die erste Folge online und wird ab dann wöchentlich auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein. Insgesamt dürfen sich die Fans auf zehn Folgen rund um das turbulente Leben des kanadischen Popstars freuen.

Nachdem das letzte Musik-Album des 25-Jährigen schon satte fünf Jahre zurückliegt, geht es 2020 auch endlich musikalisch in eine neue Runde. Passend zur neuen Aufnahme, kündigte Justin bereits an, auf große USA-Tour zu gehen. Einen Vorgeschmack auf das, was seine Bewunderer in nächster Zeit erwartet, liefert er bereits in wenigen Tagen: Am 3. Januar kommt der Song "Yummy" auf den Single-Markt.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der New York Fashion Week 2018

Anzeige

Instagram / justinbieber Sänger Justin Bieber

Anzeige

Stuart Franklin / Getty Images Justin Bieber, Popstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de