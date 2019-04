Michelle Williams (38) ist wieder Single! Erst im Januar vergangenen Jahres bestätigte die Schauspielerin, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Heath Ledger (✝28) wieder verliebt ist. Musiker Phil Elverum (40) hat das Herz der Blondine im Sturm erobert. Im vergangenen Sommer gab sich das Paar dann überraschend das Jawort. Leider hielt die Ehe nicht mal ein Jahr. Die beiden sollen schon wieder getrennte Wege gehen.

In den vergangenen Wochen gab es bereits erste Gerüchte, dass Michelle und Phil eine Liebeskrise haben könnten – der Grund: Bei öffentlichen Auftritten trug die Leinwand-Beauty keinen Ehering am Finger. Ein Insider will nun wissen, dass die zwei schon länger nicht mehr zusammen sind. "Michelle und Phil haben sich schon Anfang des Jahres getrennt. Es war eine friedliche Trennung. Sie bleiben Freunde", erklärte die anonyme Quelle gegenüber People.

Die 38-Jährige hatte sich nach ihrem tragischen Verlust im Jahr 2008 wieder einen Mann an ihrer Seite gewünscht und war umso glücklicher, als sie Phil kennengelernt hatte."Ich habe die Liebe nie aufgegeben", erklärte sie damals. Weshalb ihre Ehe nach kurzer Zeit zerbrach, ist nicht bekannt. Bisher wurde die Trennung auch nicht offiziell bestätigt.

Frazer Harrison/Getty Images Heath Ledger und Michelle Williams bei 78th Annual Academy Awards 2005

Getty Images Michelle Williams bei der Premiere von "After the Wedding" im Januar 2019

Getty Images Michelle Williams bei der CinemaCon 2018 Gala in Las Vegas

