Er wollte schon immer Vater werden! Sebastian Pannek (33) hatte zwar bereits 2017 bei der Kuppel-Show Der Bachelor nach seiner großen Liebe gesucht, gefunden hat er sie aber doch erst zwei Jahre später in Angelina Heger (27). Vor wenigen Wochen kam dann die nächste große Überraschung: Die zwei TV-Bekanntheiten erwarten ihr erstes Baby. Und Sebastian hatte schon während seiner Teilnahme am RTL-Format verraten, dass er sich eine Zukunft mit Familie und Kindern vorstelle.

Während eines Einzeldates mit Kandidatin Sabrina war damals die Frage nach der Familienplanung des Agenturinhabers aufgekommen. "Wie sieht es eigentlich bei dir mit Kindern aus?", wollte die 30-Jährige wissen. Und bereits zu diesem Zeitpunkt war sich der 33-Jährige sicher darüber, was er möchte: "Der Kinderwunsch ist auf jeden Fall da", antwortete er direkt.

Nur zwei Jahre später wird dieser Wunsch nun in Erfüllung gehen. Mittlerweile ist er voller Vorfreude auf seine künftige Vaterrolle: "Ihr bedeutet mir die Welt", schrieb das Model auf seinem Instagram-Account zu einem Bild, das ihn und die werdende Mutter Angelina zeigt. Und mit dieser süßen Liebeserklärung richtete er sich nicht nur an seine Herzensdame, sondern auch an ihr ungeborenes Kind.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek, Dezember 2019, Dubai

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Juni 2019

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de