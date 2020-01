Darauf haben die Fans von Zoe Kravitz (31) und Karl Glusman lange warten müssen! Im vergangenen Sommer hat sich das Paar während einer romantischen Zeremonie in Paris das Jawort gegeben. Viel war über ihren großen Tag nicht bekannt – außer, dass die Trauung im Apartment von Zoes Vater Lenny Kravitz (55) stattgefunden hatte und viele Promis unter den Gästen waren. Bilder gab es keine – bis jetzt: Im Netz teilte die Schauspielerin nun endlich ein paar Hochzeitsfotos.

Auf Instagram postete die 31-Jährige nun eine Bilderreihe, die sie in einem schlichten, wadenlangen Traum in Weiß zeigt. Auf einen Schleier oder ein Diadem hatte die Leinwand-Beauty verzichtet. Auf einer weiteren Aufnahme sieht man, wie das frisch getraute Paar sich leidenschaftlich küsste, eine andere hatte den Moment festgehalten, als Zoe auf ihren Karl zugelaufen war. Sie steht auf einer Treppe – ihr Vater Lenny, ihre Mama Lisa Bonet (52), deren Mann Jason Momoa (40) und ihre Halbgeschwister hinter ihr – während der Schauspieler schmachtend zu ihr aufsieht.

In einem zweiten Beitrag veröffentlichte Zoe dann noch Fotos, die sie mit einigen ihrer Gäste bei der anschließenden Feier zeigt – mit dabei unter anderem auch ihre Big Little Lies-Kolleginnen Shailene Woodley (28), Nicole Kidman (52), Laura Dern (52) und Reese Witherspoon (43). Die vier Frauen nahmen die glückliche Braut für ein gemeinsames Foto in ihre Mitte und umarmten sie liebevoll.

Getty Images Zoe Kravitz und Karl Glusman im September 2017

Anzeige

Getty Images Zoe und Lenny Kravitz im September 2018

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman und Meryl Streep

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de