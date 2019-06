Sie haben endlich Ja gesagt! Zwar sind Zoe Kravitz (30) und ihr Partner Karl Glusman bereits seit etlichen Jahren ein Paar, aber erst im vergangenen Oktober beschlossen die Turteltauben, den Bund der Ehe einzugehen und verlobten sich. Mehreren Berichten zufolge sollen die Tochter von Lenny Kravitz (55) und ihr Liebster bereits im Mai heimlich vor den Traualtar getreten sein – doch nur um eine weitere große Hochzeit in der Stadt der Liebe möglich zu machen: Jetzt sollen Zoe und Karl ein zweites Mal in Paris geheiratet haben!

Das berichtet nun das Onlinemagazin People: Der Brautvater höchstpersönlich habe sein luxuriöses Pariser Apartment für diesen besonderen Anlass zur Verfügung gestellt. Zoe und Karl sollen sich am heutigen Samstag im Kreis ihrer Familie und Freunde die ewige Treue geschworen haben. Auf der hochkarätigen Gästeliste sollen unter anderem Zoes "Big Little Lies"-Kolleginnen Shailene Woodley (27), Reese Witherspoon (43) und Laura Dern (52) sowie Game of Thrones-Hottie Jason Momoa (39) gestanden haben – der Ehemann der Brautmutter und Schauspielerin Lisa Bonet (51).

Eine offizielle Bestätigung sowie ein erstes Statement von Braut und Bräutigam bleiben bisher aus – auch von ihren geladenen Gästen sind noch keine Glückwünsche auf Social Media zu finden. Vermutlich steckt die gesamte Hochzeitsgesellschaft noch mitten in den Feierlichkeiten. Freut ihr euch schon auf die ersten Hochzeitsfotos? Stimmt ab!

