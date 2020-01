So vernarrt ist Steve Kazee (44) in Jenna Dewan (39)! Die Schauspielerin begeistert auf ihrem Instagram-Account mittlerweile fast sechs Millionen Follower mit ihren Foto-Updates. Zu ihren größten Bewunderern gehört ganz eindeutig ihr Partner und Baby-Daddy Steve. Im Netz kommt der Fernsehstar aus dem Schwärmen über die werdende Mama gar nicht mehr raus – einigen Followern ist das offenbar zu viel geworden: Steve musste seine vielen Jenna-Posts jetzt verteidigen!

Auf dem Instagram-Kanal des 44-Jährigen wimmelt es nur so von Bildern seiner Liebsten. Immer wieder setzt er auf seinen Pics ihren wachsenden Babybauch in Szene. Für so viel Jenna-Liebe musste er aber offenbar eine Menge Kritik von seinen Fans einstecken. In seinem neuesten Post stellte Steve allerdings jetzt klar, dass sich an seiner Jenna-Vernarrtheit sobald nichts ändern wird. Zu mehreren Fotos der werdenden Mama schrieb er: "Mir ist klar, dass das quasi ein Jenna-Dewan-Fan-Account geworden ist. Dafür gibt es einen Grund. Der Grund ist, dass ich ständig mit Ehrfurcht sehe, wie sie sich ihren Weg durch diese Welt bahnt und das tut sie mit einer Anmut, die wir alle anstreben sollten [...] Also ja, ich bin stolz. Unglaublich. Ich will, dass jeder über sie Bescheid weiß, weil sie auf so viele Arten ein Geschenk an diese Welt ist. Also danke, dass ihr meinen Fan-Account besucht habt."

Im September haben Steve und Jenna angekündigt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jenna hat bereits Töchterchen Everly (6) aus ihrer vorherigen Beziehung mit "Magic Mike"-Star Channing Tatum (39).

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

Instagram / stevekazee Jenna Dewan, Schauspielerin

Ricardo/MEGA Steve Kazee, Everty Tatum und Jenna Dewan im Dezember 2019

