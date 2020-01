So heiß verabschiedet sich Sarah Lombardi (27) aus dem Jahr 2019! Über Silvester entlieht die Sängerin den niedrigen Temperaturen in Deutschland: Sie ist mit ihrem guten Freund und ehemaligen Dancing on Ice-Trainer Joti Polizoakis (24) im Urlaub. Zusammen mit Sarahs Sohnemann Alessio (4) lassen sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Wo genau sie sich befinden, behält die Das Supertalent-Jurorin bislang allerdings für sich. Zu ihren Reiseaktivitäten gehört unter anderem auch ein Ausflug in die Wüste – und dabei ist nicht nur das Wetter heiß!

Auf Instagram teilt die Influencerin zwei Bilder aus der Wüste. Die Ex von Pietro Lombardi (27) sitzt auf den Schnappschüssen mit Sonnenbrille und einem Tuch um den Kopf auf einem Quad. Den sportlichen Bildern verleiht Sarah jedoch einen sexy Touch: Sie lässt sich von hinten ablichten und präsentiert der Kamera so ihre knackige Kehrseite. "Bye-bye 2019. Es war ein megaspannendes und tolles Jahr mit tollen Projekten, wundervollen Menschen und der besten Familie und den treusten Fans", lautet die Bildunterschrift der 27-Jährigen.

Die Unterstützung ihrer Liebsten wird Sarah aktuell wohl auch besonders guttun. Denn die einstige DSDS-Teilnehmerin hat gerade eine Trennung hinter sich. Nach über einem Jahr Liebe ging die Beziehung zwischen ihr und Roberto in die Brüche, wie Sarah vor Kurzem bestätigt hat.

